Что такое материальная точка ?
Физика
Что такое материальная точка ?
Ответ(ы):
Гость:
Тело , размера которого можно принебречь по сравнению с расстоянием до него)
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