Над чем смеётся Чехов в рассказе Хамелеон?
Литература
Над чем смеётся Чехов в рассказе Хамелеон?
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ смешон, но за смешным просматривается невесёлый порядок вещей. Разнообразны проявления юмора в “Хамелеоне”. Впервые мы видим Очумелова, идущим через базарную площадь в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Значит, полицейский надзиратель и городовой, по долгу службы обходя площадь, уже собрали “дань” Автор замечает в Хрюкине "полупьяное лицо, на котором что-то написано", здесь же окровавленный палец. Всё. А вот у виновника скандала, белого борзого щенока, в слезящихся глазах было выражение тоски и ужаса. Обратите внимание: “человеческое” только в глазах собаки, в то время как площадь полна людей! Вот оно, проявление едкого, близкого к сарказму, юмора Чехова. Хамелеоны – Очумелов, Хрюкин и толпа. Комический эффект достигается в рассказе – повторением. В рассказе повторяется ситуация выяснения (“чья собака”?). Шесть раз меняется ответ на этот вопрос, и столько же раз меняется реакция полицейского надзирателя. В рассказе Чехова юмор носит саркастический характер. В свой короткий “смешной” рассказ Чехов вложил серьёзное содержание.
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