Продавец продаёт шапку, которая стоит 15 руб. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только банкнота 25 руб. Продавец отсылает мальчика с этими 25 руб. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10...
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Продавец продаёт шапку, которая стоит 15 руб. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только банкнота 25 руб. Продавец отсылает мальчика с этими 25 руб. к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5 руб. Продавец отдаёт шапку и сдачу 10 руб. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 руб. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что делать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. На сколько обманули продавца?
Ответ(ы):
Гость:
Если он отдал сдачу 10 рублей , а ещё соседке 25 решение 10+25=35 (р)
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