Продолжение 10 баллов
Русский язык
Продолжение 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Ленский входил в дом Лариных,на правах мужа Татьяны,сестры Ольги 3)В открытое окно в классе,влетел воробей 4)Художник увидел то,что ждал,что смутно надеялся увидеть 5)Читая данный текст,у меня сложилось приятное впечатление о характере главного героя.
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