Продолжение 10 баллов

Русский язык
Продолжение 10 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Ленский входил в дом Лариных,на правах мужа Татьяны,сестры Ольги 3)В открытое окно в классе,влетел воробей 4)Художник увидел то,что ждал,что смутно надеялся увидеть 5)Читая данный текст,у меня сложилось приятное впечатление о характере главного героя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пословица к рассказу чей нос лучше
Ответить
Физика
Найти силу электрического взаимодействия в вакууме между точечными зарядами q1 = 2 Кл и q2 = -2 Кл, если расстояние между зарядами r = 0,1м, диэлек...
Ответить
Математика
Изобразите число 100 четырмя одинаковыми цифрами
Ответить
Математика
Реши уравнения ×-12=о
Ответить
Литература
Какая библейская история в основе легенды о Данко
Ответить