Продолжение 10 баллов

Гость: Гость:

2)Ленский входил в дом Лариных,на правах мужа Татьяны,сестры Ольги 3)В открытое окно в классе,влетел воробей 4)Художник увидел то,что ждал,что смутно надеялся увидеть 5)Читая данный текст,у меня сложилось приятное впечатление о характере главного героя.