Продолжи ряд глаголов а) видеть, слышать ..... б) стелить
Русский язык
Продолжи ряд глаголов а) видеть, слышать ..... б) стелить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видеть слышать не навидеть обидеть терпеть смотреть стелить
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