Продолжи ряд рисунков и посчитай сколько треугольников на каждом рисунке

Математика
Продолжи ряд рисунков и посчитай сколько треугольников на каждом рисунке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На каждом рисунке по 3 треугольника. На тридцатом тоже будет три.
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