Продолжите перечень правил взаимодействия с семьей: проявлять искренний интерес, …

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Продолжите перечень правил взаимодействия с семьей: проявлять искренний интерес, …
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заботиться,прислушиваться к советам,уважать,проводить время вместе
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