Образуйте от данных слов однокоренные. выделите корен йвет .зима.рыба.
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Образуйте от данных слов однокоренные. выделите корен йвет .зима.рыба.
Ответ(ы) на вопрос:
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Зима - зимний , зимовать , корень Зим. Рыба - рыбка , рыболовство , рыбак , корень рыб
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