Периметр равнобедренного треугольника равен 42 см.боковая сторона треугольника с??ставляет 2/3 от его основания.на сколько основание этого треугольника длиннее его боковой стороны

Алгебра

Периметр равнобедренного треугольника равен 42 см.боковая сторона треугольника с??ставляет 2/3 от его основания.на сколько основание этого треугольника длиннее его боковой стороны

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