Периметр равнобедренного треугольника равен 42 см.боковая сторона треугольника с??ставляет 2/3 от его основания.на сколько основание этого треугольника длиннее его боковой стороны

Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника равен 42 см.боковая сторона треугольника с??ставляет 2/3 от его основания.на сколько основание этого треугольника длиннее его боковой стороны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2/3x+2/3x=42 (3x+4x)/3=42 7x=126 x=18 Основа =18 Бокова сторона =2/3×18=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольнике ABC равен 60 градусов. Угол B- на 40 градусов меньше угла A. Найдите угол B. (Пожалуйста помогите)
Ответить
Алгебра
Двери фирмы изготовили 102000 сувениров Для выполнения этого задания 1 фирма работала 30 дней А вторая 28 дней сколько сувениров изготовила каждая ...
Ответить
Литература
Привет!! Помогите срочноо!!! Художественный образ Дубровского СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Ответить
Другие предметы
Как зделать опыт на тему шоколат вред или польза дам 12 балов
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста ! Нужно составить цепь питания с инфузорией - туфелькой
Ответить