Периметр равнобедренного треугольника равен 42 см.боковая сторона треугольника с??ставляет 2/3 от его основания.на сколько основание этого треугольника длиннее его боковой стороны
Алгебра
Периметр равнобедренного треугольника равен 42 см.боковая сторона треугольника с??ставляет 2/3 от его основания.на сколько основание этого треугольника длиннее его боковой стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+2/3x+2/3x=42 (3x+4x)/3=42 7x=126 x=18 Основа =18 Бокова сторона =2/3×18=12
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