Как зделать опыт на тему шоколат вред или польза дам 12 балов
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Как зделать опыт на тему шоколат вред или польза дам 12 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно провести опыт так:Пусть 2 человека едят шоколад один немного а другой много.Запиши потом результаты.Заодно покушать можно :3
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