Привет!! Помогите срочноо!!! Художественный образ Дубровского СПАСИБО ЗАРАНЕЕ

Литература
Привет!! Помогите срочноо!!! Художественный образ Дубровского СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрей Гаврилович Дубровский был беден, но независим. Нетерпелив и решителен. Сильно развиты у этого человека были чувство собственного достоинства и гордость. 
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