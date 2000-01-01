Двери фирмы изготовили 102000 сувениров Для выполнения этого задания 1 фирма работала 30 дней А вторая 28 дней сколько сувениров изготовила каждая фирма если первая фирма за 6 дней изготовила на 6000 больше чем 2 за 4 дня

Алгебра
Двери фирмы изготовили 102000 сувениров Для выполнения этого задания 1 фирма работала 30 дней А вторая 28 дней сколько сувениров изготовила каждая фирма если первая фирма за 6 дней изготовила на 6000 больше чем 2 за 4 дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х – делает за 1 день первая фирма у - делает за 1 день вторая фирма Первое уравнение 30х + 28у = 102000 Второе уравнение 6х – 4у = 6000 Решаем систему {30х + 28y = 102000 {6x – 4y = 6000  второе уравнение умножим на 7 {30х + 28y = 102000 {42x – 28y = 42000  Сложив эти уравнения, имеем: 30х + 28у + 42х – 28у = 102000 + 42000 72х = 144000 х = 144000 : 72 х = 2000 сувениров делает за 1 день первая фирма   30 * 2000 = 60 000 сувениров сделала за 30 дней первая фирма 102000 – 60000 = 42 000 сувениров сделала за 28 дней вторая фирма Ответ: 60 000; 42 000

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