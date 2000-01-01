Двери фирмы изготовили 102000 сувениров Для выполнения этого задания 1 фирма работала 30 дней А вторая 28 дней сколько сувениров изготовила каждая фирма если первая фирма за 6 дней изготовила на 6000 больше чем 2 за 4 дня

Алгебра

Двери фирмы изготовили 102000 сувениров Для выполнения этого задания 1 фирма работала 30 дней А вторая 28 дней сколько сувениров изготовила каждая фирма если первая фирма за 6 дней изготовила на 6000 больше чем 2 за 4 дня

Автор: Гость