Обозначить черты характера именами существительными
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Обозначить черты характера именами существительными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
трудолюбие, верность, преданность, зло, хамство, наглость добро,честность, эгоизм, отважность, коварство,лицемерство
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