Продолжительность дня и ночи в северном полушарии
География
Продолжительность дня и ночи в северном полушарии
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Гость:
Продолжительность дня и ночи зависит от географической широты и склонения Солнца. На экваторе световой день и ночь примерно по 12 часов, а чем дальше от экватора, тем больше меняется продолжительность дня и ночи. На полюсах день и ночь могут длиться по полгода, а в пределах полярного круга можно наблюдать полярный день или полярную ночь, продолжительностью более 60 суток.
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