Продолжительность дня и ночи в северном полушарии

Гость: Гость:

Продолжительность дня и ночи зависит от географической широты и склонения Солнца. На экваторе световой день и ночь примерно по 12 часов, а чем дальше от экватора, тем больше меняется продолжительность дня и ночи. На полюсах день и ночь могут длиться по полгода, а в пределах полярного круга можно наблюдать полярный день или полярную ночь, продолжительностью более 60 суток.