В 5 одинаковых банках А литров сока. Сколько литров сока в 12 таких банках?

Математика
В 5 одинаковых банках А литров сока. Сколько литров сока в 12 таких банках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 *12=60(л) ответ:60литров сока в12 банках
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