Персик вид тип класс семейство
Биология
Персик вид тип класс семейство
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Общий вид группы цветущих деревьев. Царство: Растения Отдел: Цветковые Класс: Двудольные[1] Порядок: Розоцветные Семейство: Розовые Подсемейство: Сливовые Род: Слива Подрод: Миндаль Вид: Персик Пе́рсик, пе́рсиковое де́рево (лат. Prúnus pérsica: «персидская (слива)») — растение из семейства Розовые, подрода Миндаль. Весьма близко к миндалевому дереву, от которого отличается только плодами.
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