Прочитайте в зависимости от лексического значения слов объедините их в четыре гр??ппы как бы вы назвали каждую группу слов учитель гитара молоток хоккей Рояль Строитель тракторист лопата баян принесу скрипка топор летчик шахматы

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Прочитайте в зависимости от лексического значения слов объедините их в четыре гр??ппы как бы вы назвали каждую группу слов учитель гитара молоток хоккей Рояль Строитель тракторист лопата баян принесу скрипка топор летчик шахматы

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