Прочитайте в зависимости от лексического значения слов объедините их в четыре гр??ппы как бы вы назвали каждую группу слов учитель гитара молоток хоккей Рояль Строитель тракторист лопата баян принесу скрипка топор летчик шахматы

Русский язык
Прочитайте в зависимости от лексического значения слов объедините их в четыре гр??ппы как бы вы назвали каждую группу слов учитель гитара молоток хоккей Рояль Строитель тракторист лопата баян принесу скрипка топор летчик шахматы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Профессии: Учитель,Строитель,Тракторист,Лётчик.2.Музыкальные инструменты: Гитара,рояль,баян,скрипка.3.Предметы:Молоток,лопата,топор.4.Игры: Шахматы,теннис,хоккей.

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