Химия(SOS) Помогите пожалуйста
Химия
Химия(SOS) Помогите пожалуйста
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А)2-амин-2-метилпропановая кислота-1 б) 2,2-диметилбутаналь-1 в)пропандиол
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