Вставте пропущеннын буквы
Русский язык
Вставте пропущеннын буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Слова состоят из звуков. 2.В письменной речи 3 И говорим. 4.А слушаем. 5,На письме буквами,обозначающие звуками. Как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравни условия, вопросы, решения и ответы. а)ребята посадили 5кленов, а лип в 3 раза ??ольше сколько лип посадили ребята?. б).первая дорожная брига...
Русский язык
Какие фразеологизмы не является антонимами? 1) дать волю языку-держать язык за зуб??ми. 2) чуть свет-ни свет ни заря. 3)черепашьим шагом-во весь ду...
Английский язык
Help me! Fill in the gaps with the words from the box. Local, articles, fashion, daily, celebrity, interview.Помогите пожалуйста! Кто хорошо разбир...
Математика