Какие фразеологизмы не является антонимами? 1) дать волю языку-держать язык за зуб??ми. 2) чуть свет-ни свет ни заря. 3)черепашьим шагом-во весь дух. 4) как кошка с собакой-ни разлей вода.

Русский язык

Какие фразеологизмы не является антонимами? 1) дать волю языку-держать язык за зуб??ми. 2) чуть свет-ни свет ни заря. 3)черепашьим шагом-во весь дух. 4) как кошка с собакой-ни разлей вода.

Автор: Гость