Какие фразеологизмы не является антонимами? 1) дать волю языку-держать язык за зуб??ми. 2) чуть свет-ни свет ни заря. 3)черепашьим шагом-во весь дух. 4) как кошка с собакой-ни разлей вода.

Русский язык
Какие фразеологизмы не является антонимами? 1) дать волю языку-держать язык за зуб??ми. 2) чуть свет-ни свет ни заря. 3)черепашьим шагом-во весь дух. 4) как кошка с собакой-ни разлей вода.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 не является антонимам
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