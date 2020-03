Help me! Fill in the gaps with the words from the box. Local, articles, fashion, daily, celebrity, interview.Помогите пожалуйста! Кто хорошо разбирается в английском яз!) ) Предложения: 1) There's an____with Brad Pitt in today...

Help me! Fill in the gaps with the words from the box. Local, articles, fashion, daily, celebrity, interview.Помогите пожалуйста! Кто хорошо разбирается в английском яз!) ) Предложения: 1) There's an____with Brad Pitt in today's newspaper. Interview? 2) I find___gossip very boring. Celebrity? 3) Our teasher is on the _____news for saving a student's life. Local? 4) I'm interested in___about the environment. Articles? 5) The only thing we watch on TV is the____news. Daily? 6) Find out everything about the latest summer trends is our___section.

