Запиши выражения и вычисли их значения 1)число 5 увеличь на 2.)число5 увеличь в 2 раза
Математика
Запиши выражения и вычисли их значения 1)число 5 увеличь на 2.)число5 увеличь в 2 раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+2 = 7 5*2 = 10 вроде так
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