5 предложений с синонимы
Русский язык
5 предложений с синонимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря синонимы к каким словам - подлежащему, сказуемому, прилагательным? Мы собирали в лесу ягоды, грибы и травы. Радуга сияла всеми цветами: синим, голубым, желтым, красным и зеленым. Дети бегали, прыгали и веселились на детском празднике. Я, ты, он, она - вместе целая страна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Слиток серебра объемом 70 кубических сантиметров имеет массу 735 грамм Какова масса слитка серебра объемом 25 кубических сантиметров Какова объем с...
Математика
В 5 одинаковых банках А литров сока. Сколько потребуется таких банок, чтобы разлит?? в них 12 литров сока?
Английский язык