5 предложений с синонимы

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5 предложений с синонимы
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Автор: Гость
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Гость:
Смотря синонимы к каким словам - подлежащему, сказуемому, прилагательным?  Мы собирали в лесу ягоды, грибы и травы.  Радуга сияла всеми цветами: синим, голубым, желтым, красным и зеленым.  Дети бегали, прыгали и веселились на детском празднике.  Я, ты, он, она - вместе целая страна.
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