5 предложений с синонимы

Гость: Гость:

Смотря синонимы к каким словам - подлежащему, сказуемому, прилагательным? Мы собирали в лесу ягоды, грибы и травы. Радуга сияла всеми цветами: синим, голубым, желтым, красным и зеленым. Дети бегали, прыгали и веселились на детском празднике. Я, ты, он, она - вместе целая страна.