Слиток серебра объемом 70 кубических сантиметров имеет массу 735 грамм Какова масса слитка серебра объемом 25 кубических сантиметров Какова объем слитка серебра массой 420 грамм
Математика
Слиток серебра объемом 70 кубических сантиметров имеет массу 735 грамм Какова масса слитка серебра объемом 25 кубических сантиметров Какова объем слитка серебра массой 420 грамм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720:70=10.5(г)- 1куб.см 10.5×25=262.5(г) 420:10.5=40 куб.см.
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