Слиток серебра объемом 70 кубических сантиметров имеет массу 735 грамм Какова масса слитка серебра объемом 25 кубических сантиметров Какова объем слитка серебра массой 420 грамм

Математика
Слиток серебра объемом 70 кубических сантиметров имеет массу 735 грамм Какова масса слитка серебра объемом 25 кубических сантиметров Какова объем слитка серебра массой 420 грамм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720:70=10.5(г)- 1куб.см 10.5×25=262.5(г) 420:10.5=40 куб.см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 5 одинаковых банках А литров сока. Сколько потребуется таких банок, чтобы разлит?? в них 12 литров сока?
Ответить
История
Перечислите причины кризиса Монгольской империи
Ответить
Физика
Автобус двигаясь со скоростью 72 км ч проходит 240 метров.Определиьь время движения
Ответить
Английский язык
Перевести на русский язык пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите решить 1,3,4 олимпиадные задания!!
Ответить