Перечислите причины кризиса Монгольской империи

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Тохтамыш, овладев престолом Золотой Орды и проявив самостоятельность, из друга превратился во врага Тамерлана. Оба хорошо понимали, что их армии должны встретиться в ожесточенной схватке. Первые признаки будущей войны появились в 1385 году в Азербайджане, богатые уделы которого привлекли внимание Тимура. Однако войско Тохтамыша было тогда многочисленнее, и его противник ушел от сражения. Первый разведочный бой между ними произошел в 1388 году в восточных пределах Синей Орды, однако не принес какой-либо стороне ощутимой победы. Лишь Тамерлан, озлобленный поддержкой Тохтамыша хорезмийцами, отдал потом приказ ограбить и уничтожить их столицу Ургенч – древнейший центр цивилизации. Важное сражение между Тохтамышем и Тимуром произошло 18 июня 1391 года в центре Золотой Орды – в Поволжье, на реке Кондурче (в нынешней Самарской области) . Количество войск с обеих сторон было почти одинаковым – примерно по 200 тысяч человек. Начало битвы было в пользу татар, даже создалась угроза полного окружения войска противника. Однако полководческий талант Тамерлана, применившего более современную тактику ведения войны, оказался выше, и Тохтамыш был побежден. К тому же в решающий момент ему изменили некоторые военачальники. Согласно сообщениям источников, на поле сражения осталась почти половина армии Тохтамыша. Огромные потери понес и противник, поэтому Тимур, несмотря на свою победу, не рискнул идти на Сарай и далее на запад, а повернул армию назад и вернулся в Самарканд, захватив богатейший трофей и большое число пленников. Однако и после столь сильного поражения Тохтамыш вновь сумел собрать большую армию. Через четыре года стороны встретились вновь – на этот раз на Северном Кавказе в долине реки Терек 15 апреля 1395 года. Ожесточенная битва, несмотря на начальные военные успехи татар, как и на реке Кондурче, вновь принесла победу Тимуру, и Тохтамыш ушел на север, в сторону Булгара. В погоне за ним и осуществляя свою давнишнюю мечту, Тамерлан прошел почти всю Золотую Орду вплоть до Крыма и уничтожил важнейшие центры государства во главе с его столицей Сараем-Берке. При этом часть городов, среди них тот же Сарай, а также Гульстан, Укек, Бельджамен, Маджар, были полностью разрушены и сравнялись с землей. Тохтамыш потерпел свое последнее поражение в 1398 году уже от нового ордынского хана Тимур-Кутлука и, по некоторым данным, умер в 1406 году в Западной Сибири в скитаниях, будучи стариком и брошенный на произвол судьбы даже своими соратниками. Так кончилась жизнь некогда могучего хана, отдавшего всю свою кипучую энергию на восстановление единства и мощи Золотой Орды. Завоеваниями Тамерлана, бесспорно, был нанесен огромный урон Золотой Орде. Однако она еще продолжала существовать со своей огромной территорией, уцелевшими от разрушений еще довольно многочисленными городами, во главе со своей первой и уже последней столицей Сараем-Бату, наконец, с ее былой мощью, ставшей почти легендой.