Напишите похвалу берёзе

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Напишите похвалу берёзе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толкуй про еловый, а березовый крепче. Береза не угроза — где стоит, там и шумит. Яблоко к подножию березы не упадет. Услан березки считать (по дороге, т. е. сослан в Сибирь). Березового сока на грош, а лесу на рубль изведешь. Берёзовицы (берёзового сока) на грош, а лесу на рубль изведёшь

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