Напишите похвалу берёзе
Русский язык
Напишите похвалу берёзе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толкуй про еловый, а березовый крепче. Береза не угроза — где стоит, там и шумит. Яблоко к подножию березы не упадет. Услан березки считать (по дороге, т. е. сослан в Сибирь). Березового сока на грош, а лесу на рубль изведешь. Берёзовицы (берёзового сока) на грош, а лесу на рубль изведёшь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Слиток серебра объемом 70 кубических сантиметров имеет массу 735 грамм Какова масса слитка серебра объемом 25 кубических сантиметров Какова объем с...
Математика
В 5 одинаковых банках А литров сока. Сколько потребуется таких банок, чтобы разлит?? в них 12 литров сока?