Напишите похвалу берёзе

Гость: Гость:

Толкуй про еловый, а березовый крепче. Береза не угроза — где стоит, там и шумит. Яблоко к подножию березы не упадет. Услан березки считать (по дороге, т. е. сослан в Сибирь). Березового сока на грош, а лесу на рубль изведешь. Берёзовицы (берёзового сока) на грош, а лесу на рубль изведёшь