Помогите пожалуйста срочно!! Известны ли вам примеры состязания между человеком и компьютером? Каковы их результаты? Заранее спасибо)

Обществознание

Помогите пожалуйста срочно!! Известны ли вам примеры состязания между человеком и компьютером? Каковы их результаты? Заранее спасибо)

Автор: Гость