Помогите пожалуйста срочно!! Известны ли вам примеры состязания между человеком и компьютером? Каковы их результаты? Заранее спасибо)
Обществознание
Помогите пожалуйста срочно!! Известны ли вам примеры состязания между человеком и компьютером? Каковы их результаты? Заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компьютер - исскуственный интеллект. Нередко бывало так, что Компьютер выигрывал человека(это моё мнение).
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