5 слов на каждую офорграму чу щу и чк чн
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5 слов на каждую офорграму чу щу и чк чн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЖИ- жираф, жилка, жить, гаражи. Ши- шалаши, ширина, машина, шил. Ча- чайник, чашка, чай, часы. Ща- щавель, площадь, защищать, чаща. Чу- чудо, чучело, чугун, чулан. Щу- щука, ищу, щуриться, Чк- бочка, кочка, точка, дочка. Чн- ручной. игрушечный, речная, яблочный.
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