В одном контейнере было 200 кг яблоко, а в другом 120 кг.Из первого контейнера брали е??едневнь по 30 кг, а из второго по 25 кг. Через сколько дней в пеовом контейнере останется в 4 раза больше яблок,чем во втором
Алгебра
В одном контейнере было 200 кг яблоко, а в другом 120 кг.Из первого контейнера брали е??едневнь по 30 кг, а из второго по 25 кг. Через сколько дней в пеовом контейнере останется в 4 раза больше яблок,чем во втором
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200-30х:120-25х=4 200-30х=4(120-25х) 480-200-100х+30х=0 х=-280:(-70) х=4 ответ через 4 дня
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