В одном контейнере было 200 кг яблоко, а в другом 120 кг.Из первого контейнера брали е??едневнь по 30 кг, а из второго по 25 кг. Через сколько дней в пеовом контейнере останется в 4 раза больше яблок,чем во втором

Алгебра

В одном контейнере было 200 кг яблоко, а в другом 120 кг.Из первого контейнера брали е??едневнь по 30 кг, а из второго по 25 кг. Через сколько дней в пеовом контейнере останется в 4 раза больше яблок,чем во втором

Автор: Гость