Составить ЦИТАТНЫЙ план по биографии Ломоносова!!!!! Помогите пожалуйста СРОЧНО!!!
Литература
Составить ЦИТАТНЫЙ план по биографии Ломоносова!!!!! Помогите пожалуйста СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Любовь сильна, как молния, и без грому проницает, но самые сильные ее удары приятны. 2. Легко быть философом, выучась наизусть три слова: бог так сотворил; и сие дая в ответ вместо всех причин. 3. Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут.
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