Составить ЦИТАТНЫЙ план по биографии Ломоносова!!!!! Помогите пожалуйста СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

1.Любовь сильна, как молния, и без грому проницает, но самые сильные ее удары приятны. 2. Легко быть философом, выучась наизусть три слова: бог так сотворил; и сие дая в ответ вместо всех причин. 3. Науки юношей питают, Отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, В несчастной случай берегут.