Что обозначает слово коса в каждом из предложений?
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Что обозначает слово коса в каждом из предложений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коса,которая косит траву,-это трудовой инструмент. "В море сушит полоса,называется коса",как залив,называется коса..Например:в городе Ейск,есть Ейская коса(там азовское море.) У девушки коса,-это прическа"косичка"
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