Найти значение выражения:(31n+247)÷89 при n=15.Заранее спасибо

Математика
Найти значение выражения:(31n+247)÷89 при n=15.Заранее спасибо
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