Найти значение выражения:(31n+247)÷89 при n=15.Заранее спасибо
Математика
Найти значение выражения:(31n+247)÷89 при n=15.Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ в этом задании 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему компактное вещество состоит из многочисленных трубочек с прочными стенка??и как это способствует прочности кости при при наименьшим расходе ...
Русский язык
Прочитайте в зависимости от лексического значения слов объедините их в четыре гр??ппы как бы вы назвали каждую группу слов учитель гитара молоток х...
Литература