Найти масс обьём H необходимого для реакции с 6,4гр S
Химия
Найти масс обьём H необходимого для реакции с 6,4гр S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(S)=6,4 г Найти V(H2)-? Решение H2+S=H2S n(H2S)m/M=6.4/32=0.2 моль Составляем пропорцию х моль / 1 моль = 0,2 моль / 1 моль х=0,2 моль n(H2)=0.2 моль V(H2)=n*Vm=0.2*22.4=4.48 л Ответ : 4 ,48 л
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