Сочинение про мой телефон на день рождения, и что для меня значит это подарок

Гость: Гость:

У меня сегодня день рождения! Пришли многие мои друзья и одноклассники, но только один мой лучший друг к сожеленью не пришол... Все сидели за столом пили, ели, смеялись и поздровляли меня. Я тоже сидела за столом но у меня не-было такого хорошего настроения как у других. И вот зазвучала музыка. Я-О моя любимая песня! Нааасть, Ксюююш, Ирааа! А давайте по танцуем. И мы все все танцевали. Вдруг свет выключился и музыка тоже... Я-Что прорисходит? -Сказала я с удивлением и страхом. Со скрипом и шорохом дверь открылась в комнату где мы праздновали мой д. р. И знаете кто вошёл!... Юляяяяя ты пришлааааа!!!! Я побежала к ней пихая всех на пути. Наконц когда я к ней прибижала я её так крепко обняла что чють не задушила! Мне все подарили разные при разные подарки. Потом я объявила. Я-Объявляю конкурсы! Кто первый сьест все конфеты которые я вам дам, того я награжу самым при самым лчшем другом моим! Юля так ПОДОЗРИТЕЛЬНО посмотрела на меня. Я-На сарт... Внимания... МАААРШ! Все стали тщатильно и оккуратно развёртыват обёртки от конфет потому-что они думали что я их нагрожу самым при самым лчшем другом только за то что они все такие "Фифочки"(Ну наподобе очень правельных людей) В конкурсе учавствовали Настя, Женя, Артём, Вика, Маша и Максим. Только Юля и Олеся так ели как бутто они БЕШАНЫЕ. -Тадададамммм! -Конкурс подошол к концу. Я-И так победили Юля и Олеся! Мама-Но выйграть должен был один человек. Я-Нуууу... Ну да, тогда я объявляю ещё один конкурс. А хотя я выбираю.... ЮЛЮЮ! КОНЕЦ!