Занятия в школе закончились в 13ч10мин.Вкотором часу занятия в школе начались если ??ни продолжались 4ч25мин
Математика
Занятия в школе закончились в 13ч10мин.Вкотором часу занятия в школе начались если ??ни продолжались 4ч25мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-4 = 9 10-25 = -15 Ответ 9:15
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