Проект имена прилагательные в загадках

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Очень часть имена прилагательные можно встретить в загадках. Они придают загадкам выразительность, помогают ярче описать нужный предмет. Вот привожу несколько загадок с именами прилагательными:1) стоит на поляне в зеленой кофточке, в белом сарафане (Береза). 2) У него огромный рот, он зовется - ? (Бегемот)3) Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. В дупле на старом дубе Орешки я грызу (Белка).4) Он большой, как мяч футбольный, Если спелый - все довольны. Так приятен он на вкус! Что это за мяч? - (арбуз).И таких примеров можно привести множество!!!