Проект по чтению 3класс "Волшебные сказки"

Гость: Гость:

Два зайца. Жил-был заяц под ёлкой и звали его Петя. Прискакал к нему другой заяц, которого звали Вася и говорит: - Помоги мне от лисы спрятаться. - Побежали скорей, а то лиса нас сейчас догонит, - сказал Петя. Долго они бежали, до самого вечера. Добежали до той горы, до которой хотел добежать заяц Петя. - Вот и добежали мы до этой горы. Только она очень высокая, как мы её перепрыгнем? Нам надо торопиться, пока нас не догнала лиса, - забеспокоился Петя. - Да мы никогда её не перепрыгнем. Лиса догонит и съест нас, - заплакал Вася. - А давай попробуем. На раз, два, три. - Ладно, давай. - Раз, два, три! - Почти допрыгнули! – сказал Петя - Давай ещё раз! - Раз, два, три! - Ещё немножко и перепрыгнем, давай попробуем ещё раз! – сказал Петя. Они разбежались и перепрыгнули через гору. А за ней такая красота: ручьи журчат, водопады шумят, птицы поют. И стали Петя и Вася там жить. И нашли они там сапоги-скороходы. Надели они их на ноги и больше никогда не снимали. А лиса так и не смогла перепрыгнуть через гору и долго жалела, что не съела этих двух зайцев.