Проезведи фонетический разбор слова пачкать!!!

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Проезведи фонетический разбор слова пачкать!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пачкать-[ п а ч ' к а т '],2 слога п - [п] - согл.,твёрд.,глух. а - [а] - гласн.,ударн. ч - [ч'] - согл.,мягк.,глух. к - [к] - согл.,твёрд.,глух. а - [а] - гласн.,безуд. т - [т'] - согл.,мягк.,глух ь - [-] 7 букв,6 звуков
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