1×12-5÷1= 0×9+7×3= 39×1 +39÷39= 14÷1-6×1= 14+4×0= ( 14+4 ) ×0= найди значения выражения
Математика
1×12-5÷1= 0×9+7×3= 39×1 +39÷39= 14÷1-6×1= 14+4×0= ( 14+4 ) ×0= найди значения выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1×12-5:1=7, 0×9+7×3=21, 39×1+39:39=40, 14:1-6×1=8, 14+4×0=14, (14+4)×0=0
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