Художественные произведения, в которых есть примеры дружбы между героями,запиши ??азвание и автора

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Художественные произведения, в которых есть примеры дружбы между героями,запиши ??азвание и автора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С.Пушкин-"Евгений Онегин" Л.Н.Толстой -"Война и мир"
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