(Логика) Проанализируйте приведенные тексты, определите ошибки: 1) - Значит, по-вашему убеждений нет. - Нет, и не существует. - Это ваше убеждение? - Да. - Как же вы говорите, что их нет? Вот вам первое убеждение. 2) Дважды...

Другие предметы

(Логика) Проанализируйте приведенные тексты, определите ошибки: 1) - Значит, по-вашему убеждений нет. - Нет, и не существует. - Это ваше убеждение? - Да. - Как же вы говорите, что их нет? Вот вам первое убеждение. 2) Дважды два есть 4 говорит ум. Дважды два есть 5 - говорит варвар, ударяя мечом по столу, где разложены пользователем планы и счета. И пока тот меч на столе, дважды два есть 5 ... 3) В старой гимназии ученик спрашивает: "Господин учитель, кто такой был Диоген?» «Диоген ... Хм..Диоген? Ну, ты еще мал, чтобы задавать такие вопросы ". 4) "Господа присяжные заседатели, господин судья! Мой клиент сознался, что крал. Это ценное и искреннее признание. Я бы даже сказал, что оно свидетельствует о чрезвычайной целостности и глубине натуры, о человеке смелом и честном. Но, возможно ли, господа, чтобы человек, который обладает такими качествами был преступником.

Автор: Гость