15 БАЛЛОВ!) Г) (2x+3y)^2-5xy Д) 60ab-(4a+7b)^2 Е)-(5s^2-2t^2)^2-20s^2t^2 Д)(2a+b)(2a-b) Е) (x-3y)(x+3y) Ж)(7z+3t)(7z-3t) З??РАНЕЕ СПАСИБО!)

Математика

15 БАЛЛОВ!) Г) (2x+3y)^2-5xy Д) 60ab-(4a+7b)^2 Е)-(5s^2-2t^2)^2-20s^2t^2 Д)(2a+b)(2a-b) Е) (x-3y)(x+3y) Ж)(7z+3t)(7z-3t) З??РАНЕЕ СПАСИБО!)

Автор: Гость