15 БАЛЛОВ!) Г) (2x+3y)^2-5xy Д) 60ab-(4a+7b)^2 Е)-(5s^2-2t^2)^2-20s^2t^2 Д)(2a+b)(2a-b) Е) (x-3y)(x+3y) Ж)(7z+3t)(7z-3t) З??РАНЕЕ СПАСИБО!)
Математика
15 БАЛЛОВ!) Г) (2x+3y)^2-5xy Д) 60ab-(4a+7b)^2 Е)-(5s^2-2t^2)^2-20s^2t^2 Д)(2a+b)(2a-b) Е) (x-3y)(x+3y) Ж)(7z+3t)(7z-3t) З??РАНЕЕ СПАСИБО!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)4x^2+12xy+9y^2-5xy=4x^2+7xy+9y^2. d) 60ab-16a^2-56ab-49b^2=4ab-16a^2-49b^2. E)-(25s^4-20s^2t^2+4t^4)-20s^2t^2=-25s^4-4t^4. D) 4a^2-b^2. E)x^2-9y^2. G) 49z^2-9t^2.
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