С какими предлогами следует употребить зависимые слова в таких словосочетаниях? ??т чего зависит их выбор? Укажи связь главных и зависимых слов в словосочетаниях . Подчеркни предлоги , выдели окончания в зависимых словах . Укаж...

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С какими предлогами следует употребить зависимые слова в таких словосочетаниях? ??т чего зависит их выбор? Укажи связь главных и зависимых слов в словосочетаниях . Подчеркни предлоги , выдели окончания в зависимых словах . Укажи падежи . Как пишутся предлоги со словами ? Выдели их . 1) Спрятаться (?) деревом, (?) дереве; стоять (?) стола, (?) столом; сидеть(?) стуле, (?)столом; смотреть (?) окно, (?) сад,(?) ребёнком; думать (?) поездке , (?) ней. 2) Прыгать (?) ручей, (?) ручья; слезть (?) крыши; подойти (?) реке, (?) мне; плыть (?) реке, (?) друзьями, (?) ними; отойти (?) дома; прийти(?) школы, (?) магазина; лететь (?) лесом , (?) мной ; приехать (?) Урала, (?) Украины.

Автор: Гость