С какими предлогами следует употребить зависимые слова в таких словосочетаниях? ??т чего зависит их выбор? Укажи связь главных и зависимых слов в словосочетаниях . Подчеркни предлоги , выдели окончания в зависимых словах . Укаж...
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С какими предлогами следует употребить зависимые слова в таких словосочетаниях? ??т чего зависит их выбор? Укажи связь главных и зависимых слов в словосочетаниях . Подчеркни предлоги , выдели окончания в зависимых словах . Укажи падежи . Как пишутся предлоги со словами ? Выдели их . 1) Спрятаться (?) деревом, (?) дереве; стоять (?) стола, (?) столом; сидеть(?) стуле, (?)столом; смотреть (?) окно, (?) сад,(?) ребёнком; думать (?) поездке , (?) ней. 2) Прыгать (?) ручей, (?) ручья; слезть (?) крыши; подойти (?) реке, (?) мне; плыть (?) реке, (?) друзьями, (?) ними; отойти (?) дома; прийти(?) школы, (?) магазина; лететь (?) лесом , (?) мной ; приехать (?) Урала, (?) Украины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
;лететьспрятаться за деревОМ(Т.п.),на деревЕ(П.п.),стоять у столА(Р.п.),за столОМ(Т.п.),сидеть на стулЕ(П.п.),под столОМ(Т.п.),смотреть в окнО(В.п.),в сад(В.п.),за ребенком(Т.п.),думать о поездкЕ(П.п.),о ней(П.п.) Прыгать в ручЕЙ(В.П.),из ручьЯ(Р.п.);слезть с крышИ( Р.п.);подойти к рекЕ(Д.п.),ко мне(Д.п.);плыть по рекЕ( Д.п.),с друзьЯМИ(Т.п.),с ними(Т.п.);отойти от домА( Р.п);прийти из школЫ (Р.п.), из магазинА (Р.п.);лететь над лесОМ(Т.п.),за мной(Т.п.);приехать с УралА(Р.п.)с УкраинЫ(Р.п.) Предлоги со словами пишутся раздельно
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