2 and 3 ......................
Английский язык
2 and 3 ......................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 1) I can give answer. 2) I can read. 3) I can write. 4) I can count. 3. 1) How the hunt for the fox? (как охотиться на лису?) 2) What kind of mushrooms can be eaten? (какие грибы можно есть?) 3) How not to get lost in the woods? (как не заблудиться в лесу?) 4) What is fear? (чего стоит опасаться?) 5) How to determine where in the compass North and South? (как определить по компасу, где Север и Юг?)
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