Плиз номер 3 4 5 Очень надо!!!

Гость: Гость:

6 кг 700г+8кг 500гр=15кг 200гр весят вместе 8 кг 500гр-6 кг 700гр=1 кг 800 гр на столько первый легче 4) 14м 60см*3=1460см*3=4380см=43м80см 14м 60см+43м 80см=1460см+4380=5840см=58м40смв обоих кусках 4380-1460=2920см=29м 20см на столько в одном куске больше чем в другом 5)17кг 400гр=17400гр:24=725гр на каждый