Какие органы входят в опорно - двигательную систему человека краткий ответ

Окружающий мир
Какие органы входят в опорно - двигательную систему человека краткий ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опорно-двигательная система=кости+мышци. То есть они функционирую вместе. Они определяют форму теле и их функции... Скелет состоит из 1-черепа 2-позвоночника 3-пояс верхних конечностей 4-пояс нижних конечностей 5-верхние конечности 6-нижние конечности Функции :  -опорная,двигательная,защитная,минеральный обмен, кроветворная
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