Доказать их подобие 1,2,3 рисунок и побыстрей пожалуиста

Математика
Доказать их подобие 1,2,3 рисунок и побыстрей пожалуиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 равны вертикальные углы и еще одна по 1 углу. Значит, все углы равны. В 2 аналогично, только вместо вертикальных просто равенство. В 3 один угол равен, другой общий, значит, 3 угла равны.
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