В 2-х ящеках было 99 пар обуви. Когда из первого ящека взяли 6 пар ,а из второго 12 , то в первом осталось в 2 раза больше сколько пар обуви было в каждом ящеке первоначально? СРОЧНО!!!

Математика

В 2-х ящеках было 99 пар обуви. Когда из первого ящека взяли 6 пар ,а из второго 12 , то в первом осталось в 2 раза больше сколько пар обуви было в каждом ящеке первоначально? СРОЧНО!!!

Автор: Гость