В 2-х ящеках было 99 пар обуви. Когда из первого ящека взяли 6 пар ,а из второго 12 , то в первом осталось в 2 раза больше сколько пар обуви было в каждом ящеке первоначально? СРОЧНО!!!
Математика
В 2-х ящеках было 99 пар обуви. Когда из первого ящека взяли 6 пар ,а из второго 12 , то в первом осталось в 2 раза больше сколько пар обуви было в каждом ящеке первоначально? СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В1-ом ящике 60 пар обуви ,а во 2-ом 39пар обуви 60-6=54 39-12=27 27*2=54
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