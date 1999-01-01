Происхождение имени Роберт И фамилии Кабисов
Русский язык
Происхождение имени Роберт И фамилии Кабисов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя имеет древнегерманское происхождение и означает "Блестящая, неувядающая слава" (от герм. корней hrod, "слава" и beraht, "блестящий, яркий")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE. 1)We (live )in Almaty since 1999 2)He looks tired. He (work) in the garden for 3 hours already 3)Why are y...
Русский язык
Русский язык
Разберите по членам предложение и составить его схему мы завернули их в одеяла и осторожно, но торопливо спустились вниз по леснице
Русский язык