Разберите по членам предложение и составить его схему мы завернули их в одеяла и осторожно, но торопливо спустились вниз по леснице

Русский язык
Разберите по членам предложение и составить его схему мы завернули их в одеяла и осторожно, но торопливо спустились вниз по леснице
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы (подлежащее) завернули(сказуемое) их (дополнение) в одеяла (дополнение) и осторожно (обстоятельство), но торопливо(обстоятельство) спустились( сказуемое) вниз (обстоятельство) по лестнице( дополнение). [ - = --- и -.-.- , но -.-.- = -.-.- ---]
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