Разберите по членам предложение и составить его схему мы завернули их в одеяла и осторожно, но торопливо спустились вниз по леснице

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Разберите по членам предложение и составить его схему мы завернули их в одеяла и осторожно, но торопливо спустились вниз по леснице

Автор: Гость